Abbracci letali Se tra Biden e Putin c’è Xi Jinping

(Di domenica 18 aprile 2021) In queste ultimi mesi si è fatto un gran parlare di “Nuova Guerra Fredda”. Personalmente – pur valutando nell’ordine delle possibilità l’ipotesi di un aperto conflitto (che questa volta avrebbe difficoltà a rimanere circoscritto) sul Confine orientale, baricentrato sul Mar Nero – ritengo questo slogan (come anche la teoria dello “Scontro di civiltà”) nulla più di un insieme di parole d’ordine “mobilitanti” dell’Occidente, espressione di una visione strategica meccanicista che ha come principale effetto quello di avvicinare ancor di più Russia e Cina. L’unico reale obiettivo che potrebbe eventualmente cogliere sarebbe un rallentamento dell’integrazione energetica tra Berlino e Mosca esemplificata dal raddoppio del gasdotto Nord Stream 2, che a pieno regime dovrebbe avere una portata di 55 miliardi di metri cubi l’anno. Si tratta di un progetto che dopo la crisi in Ucraina e ...