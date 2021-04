'Voglia di uscire', tanti a Ostia a passeggio o in spiaggia (Di sabato 17 aprile 2021) Voglia di uscire e prove di "zona gialla". Tante presenze questa mattina sul litorale di Ostia, richiamate dal sole anche se in presenza di una temperatura non proprio primaverile. In tanti in ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021)die prove di "zona gialla". Tante presenze questa mattina sul litorale di, richiamate dal sole anche se in presenza di una temperatura non proprio primaverile. Inin ...

Advertising

yetggukk : non ho nemmeno voglia di uscire anche oggi giornata di merda grandioso sono al limite - EVAPH0R1A : che cazzo ora mi tocca uscire non ciò voglia - ansa_lazio : 'Voglia di uscire', tanti a Ostia a passeggio o in spiaggia - EVAPH0R1A : @W1NDOWS1LL91 sii lo so però io non ho voglia di uscire ?? - Patrirossonera : RT @holyonvce: Sentite io ho voglia di truccarmi vestirmi bene e uscire con le mie amiche e con il mio ragazzo vi piace stare in casa a gua… -