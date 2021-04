Sull'ergastolo la corte ha letto la Costituzione, ora non si perda tempo (Di sabato 17 aprile 2021) Nessuno poteva dubitare che l’ergastolo cosiddetto ostativo fosse incostituzionale. Nessuno che sia capace di leggere l’articolo 27 della Costituzione, nella frase che dice: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. (La corte costituzionale le ha aggiunto l’art. 3, dove dichiara tutti i cittadini uguali davanti alla legge). Pronunciamenti precedenti della stessa corte, sui permessi agli ergastolani “ostativi”, e della corte europea dei diritti dell’uomo avevano già segnato la strada. Alla vigilia – lunga, protratta – della decisione della corte, si erano accanitamente spese fame meritate o usurpate di nemici della mafia, forti soprattutto dell’argomento che fa dei fedeli alla ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 aprile 2021) Nessuno poteva dubitare che l’cosiddetto ostativo fosse incostituzionale. Nessuno che sia capace di leggere l’articolo 27 della, nella frase che dice: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. (Lacostituzionale le ha aggiunto l’art. 3, dove dichiara tutti i cittadini uguali davanti alla legge). Pronunciamenti precedenti della stessa, sui permessi agli ergastolani “ostativi”, e dellaeuropea dei diritti dell’uomo avevano già segnato la strada. Alla vigilia – lunga, protratta – della decisione della, si erano accanitamente spese fame meritate o usurpate di nemici della mafia, forti soprattutto dell’argomento che fa dei fedeli alla ...

Ergastolo ostativo: Molea (Aics), "importante apertura umana per offrire percorsi di recupero a detenuti ritenuti 'irrecuperabili'" "La sentenza della Corte costituzionale sull'ergastolo ostativo è un'apertura umana e importante: è necessario offrire occasioni di ri - socializzazione anche ai detenuti ritenuti ormai 'irrecuperabili'". Così Bruno Molea, presidente dell'...

Sull'ergastolo la corte ha letto la Costituzione, ora non si perda tempo Il Parlamento deve affrontare ora l'incostituzionalità dell'ergastolo senza scampo. Ma c'è il rischio che non se ne faccia niente, o se ne faccia qualcosa di grottescamente cavilloso ...

