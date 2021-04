“Se avessi parlato mi avrebbero tagliato la testa”. Scomparsa Denise Pipitone, il famoso testimone lo svela per la prima volta. Tutti i dettagli (Di sabato 17 aprile 2021) Non si spengono i riflettori sulla vicenda della Scomparsa della piccola Denise Pipitone, e dopo la speranza ormai spenta di averla trovata nei panni della russa Olesya, e averne abbondantemente parlato sulle reti più importanti e nelle trasmissioni più viste, come quelle condotte da Barbara D’Urso e Chi l’ha Visto?, ecco che la storia arriva sulle reti minori. L’avvistamento Questa volta è TeleLombardia ad ospitare le parole di Piera Maggio e dell’avvocato Giacomo Frazzitta, che ha voluto ricordare l’avvistamento della piccola avvenuto a pochi mesi dalla sua Scomparsa, da parte della guardia giurata Felice Grieco, che ha diffuso il video della bimba, chiamata Danàs, in compagnia di un gruppo di nomadi. In quel video ci abbiamo creduto un po’ Tutti, sin ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 17 aprile 2021) Non si spengono i riflettori sulla vicenda delladella piccola, e dopo la speranza ormai spenta di averla trovata nei panni della russa Olesya, e averne abbondantementesulle reti più importanti e nelle trasmissioni più viste, come quelle condotte da Barbara D’Urso e Chi l’ha Visto?, ecco che la storia arriva sulle reti minori. L’avvistamento Questaè TeleLombardia ad ospitare le parole di Piera Maggio e dell’avvocato Giacomo Frazzitta, che ha voluto ricordare l’avvistamento della piccola avvenuto a pochi mesi dalla sua, da parte della guardia giurata Felice Grieco, che ha diffuso il video della bimba, chiamata Danàs, in compagnia di un gruppo di nomadi. In quel video ci abbiamo creduto un po’, sin ...

