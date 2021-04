Sarà Poste a digitalizzare il pass per spostarsi tra le regioni (Di sabato 17 aprile 2021) Poste si prepara – o almeno è stata preallertata da questo punto di vista – a una delle più importanti sfide della digitalizzazione dell’ultimo periodo. La società che si occupa di servizi postali, bancari, finanziari e di telecomunicazione, oltre che di telematica pubblica, potrà essere coinvolta nel trasformare in digitale il pass per spostamenti tra regioni che, dal 26 aprile – limitatamente ai territori italiani in fascia gialla -, Sarà in modalità cartacea. LEGGI ANCHE > Come trovare su internet il portale delle Poste per prenotare i vaccini pass per spostamenti, come funziona Il pass per spostamenti tra regioni è stato in qualche modo annunciato da Mario Draghi nel corso della conferenza stampa di ieri. Il presidente del Consiglio, infatti, ha ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 17 aprile 2021)si prepara – o almeno è stata preallertata da questo punto di vista – a una delle più importanti sfide della digitalizzazione dell’ultimo periodo. La società che si occupa di servizi postali, bancari, finanziari e di telecomunicazione, oltre che di telematica pubblica, potrà essere coinvolta nel trasformare in digitale ilper spostamenti trache, dal 26 aprile – limitatamente ai territori italiani in fascia gialla -,in modalità cartacea. LEGGI ANCHE > Come trovare su internet il portale delleper prenotare i vacciniper spostamenti, come funziona Ilper spostamenti traè stato in qualche modo annunciato da Mario Draghi nel corso della conferenza stampa di ieri. Il presidente del Consiglio, infatti, ha ...

