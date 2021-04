(Di sabato 17 aprile 2021) I motori si scaldano sulla pista, la bandiera a scacchi sventola ed i bolidi di un altro appuntamento con il, sono partiti per itracciati Ritorniamo dunque con una delle icone più conosciute delancora presenti sulle console, il caro idraulico baffuto, che, questa volta, non salta su ignari Koopa e Goomba, ma bensì su dei velocissimi e assurdi bolidi inE, prima che ve lo chiediate sì, il doppio punto esclamativo è voluto, ma ci arriveremo a breve. Era l’autunno del 2003 quando il nuovo gioco didell’abitante più famoso del Regno dei Funghi è sbarcato su quell’irresistibile cubo viola che era ...

Advertising

tuttoteKit : Retrogaming: corse, doppiamente, folli su Mario Kart: Double Dash!! #InEvidenza #MarioKartDoubleDash #Nintendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Retrogaming corse

Grande sorprese per tutti gli amanti dele delle primissime produzioni Blizzard. Dopo l'annuncio dell' Arcade Collection a cui ...tutte le caratteristiche già viste nel titolo dicon ...Grande sorprese per tutti gli amanti dele delle primissime produzioni Blizzard. Dopo l'annuncio dell' Arcade Collection a cui ...tutte le caratteristiche già viste nel titolo dicon ...La recensione di SaGa Frontier Remastered, il nuovo titolo di Square Enix in arrivo il prossimo 15 aprile 2021.Nella giornata di oggi la Blizzard Arcade Collection si andrà ad espandere con l'arrivo di ben due nuovi giochi gratis; ecco quali.