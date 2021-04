Quanto guadagna veramente il leader della Lega Matteo Salvini? Le cifre sono davvero enormi

Leggi su viaggiarealverde

(Di sabato 17 aprile 2021) Il cosiddettodel Carroccio, ex ministro dell’Interno, ex vicepremier nonché segretario, è uno dei politici italiani più seguiti e discussi. Come è arrivato alla politica e alla fama? L’approdo alla politica Nato a Milano il 9 marzo 1973, diplomato al Liceo Classico Manzoni, già da ragazzo era destinato alla fama, infatti appare in tv nel programma televisivo Doppio slalom, nel quale vinse la somma di 900 mila lire. Dopo il diploma si iscrive all’università, alla facoltà di Scienze politiche prima e a quella di Lettere poi, abbandonando comunque gli studi a soli cinque esami dalla laurea. Sarà proprio in quel periodo che inizierà ad avvicinarsi e appassionarsi al mondo politico, iscrivendosi allanel 1990, collezionando un ruolo ...