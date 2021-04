Open Arms, a Palermo Gup in camera di consiglio su Salvini (Di sabato 17 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta l'arringa difensiva dell'avvocato di Matteo Salvini, Giulia Bongiorno, nell'ambito del processo per il caso Open Arms nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo.Il giudice per le udienze preliminari, Lorenzo Jannelli, si è ritirato in camera di consiglio e la decisione sul rinvio a giudizio o non luogo a procedere nei confronti del leader della Lega, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver negato lo sbarco sulle coste italiane alla Ong catalana con 147 migranti a bordo, è attesa non prima delle ore 15.“Ci sono navi certificate per svolgere attività di ricerca e soccorso. La Open Arms aveva queste certificazioni? No. Svolgeva sistematica attività di ricerca e soccorso? Sì”, ha detto a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta l'arringa difensiva dell'avvocato di Matteo, Giulia Bongiorno, nell'ambito del processo per il casonell'aula bunker del carcere Ucciardone di.Il giudice per le udienze preliminari, Lorenzo Jannelli, si è ritirato indie la decisione sul rinvio a giudizio o non luogo a procedere nei confronti del leader della Lega, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver negato lo sbarco sulle coste italiane alla Ong catalana con 147 migranti a bordo, è attesa non prima delle ore 15.“Ci sono navi certificate per svolgere attività di ricerca e soccorso. Laaveva queste certificazioni? No. Svolgeva sistematica attività di ricerca e soccorso? Sì”, ha detto a ...

