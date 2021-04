Navalny | drammatico annuncio | “Sta morendo” Gli aggiornamenti

Leggi su bloglive

(Di sabato 17 aprile 2021) Non arrivano buone notizie da Mosca, dove Alekseyè in carcere dopo aver fatto ritorno in Russia dalla Germania. Qui era stato curato dopo l’avvelenamentosta. Lo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.