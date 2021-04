Mourinho replica a Pogba: 'Non mi interessa quello che ha detto' (Di sabato 17 aprile 2021) LONDRA (Inghilterra) - Continua il botta e risposta tra Paul Pogba e José Mourinho . Dopo le accuse da parte del centrocampista francese nei confronti dello Special One, suo ex allenatore al ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 aprile 2021) LONDRA (Inghilterra) - Continua il botta e risposta tra Paule José. Dopo le accuse da parte del centrocampista francese nei confronti dello Special One, suo ex allenatore al ...

