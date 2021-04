Meghan Markle | l’omaggio dalla California per il principe Filippo

Leggi su vanityfair

(Di sabato 17 aprile 2021) Meghan Markle non ha preso parte al funerale del principe Filippo. Formalmente, si è detto che, alla luce della gravidanza ormai avanzata, abbia preferito non imbarcarsi in un viaggio tanto lungo. Ma fonti vicine a Buckingham Palace hanno riferito di un presunto invito a rimanere in California. Meghan Markle non sarebbe stata presenza gradita, a Windsor, dove sabato 17 aprile si è dato l’ultimo saluto al Duca di Edimburgo. Così, la moglie di Harry avrebbe deciso di prendere due piccioni con una sola fava, tutelando la propria condizione di madre in attesa e, al contempo, compiacendo Sua Maestà. Che, però, non sarebbe stata in grado di bandirla per davvero.