Maria De Filippi senza mezzi termini su Il cantante mascherato e Ballando con le stelle

Leggi su cityroma

(Di sabato 17 aprile 2021) Per tanti anni c’è stata una sorta di concorrenza spietata tra le due donne del sabato sera. Stiamo parlando diDee Milly Carlucci. Come ben sappiamo, la prima è spesso in onda il sabato sera con C’è posta per te e poi con il serale di Amici diDe. Milly Carlucci in genere, il sabato sera va in onda concon lee con l’altro programma IlDee Milly Carlucci, adesso i rapporti sono più distesi Di conseguenza molto spesso le due si trovano a scontrarsi ed in tutti questi anni sono nate delle vere e proprie faide tra i fan delle due conduttrici. In alcune occasioni ci sono stati degli scontri seppur ridimensionati, tra le due ma adesso ...