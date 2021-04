LIVE Conegliano-Novara 0-0 volley in DIRETTA: si parte, inizia la finale scudetto! (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della serie – Programma, Orari, Tv e streaming 3-3 Esce il servizio di Paola. 3-2 Prova il miracolo in difesa Sansonna, ma l’attacco di Egonu questa volta è vincente. 2-2 Ricezione eccezionale di Bosetti, Hancock apre dietro per Washington, che trova le mani del muro di Hill. 2-1 Forza il gioco Wolosz, Fahr non sbaglia. 1-1 Scappa la diagonale di Egonu. 1-0 Subito due gran difese di Conegliano, che poi vince il punto grazie ad un mani-out di Hill. 20:30 Si parte! 20:28 Lavarini risponde con: Washington e Chirichella al centro, Smarzek opposto, Hancock in regia, Bosetti e Daalderop di Banda con Sansonna libero. 20:25 Questa la formazione scelta da coach Santarelli: Egonu sarà in diagonale con Wolosz, Hill e Sylla giocheranno come attaccanti di posto quattro, De ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione della serie – Programma, Orari, Tv e streaming 3-3 Esce il servizio di Paola. 3-2 Prova il miracolo in difesa Sansonna, ma l’attacco di Egonu questa volta è vincente. 2-2 Ricezione eccezionale di Bosetti, Hancock apre dietro per Washington, che trova le mani del muro di Hill. 2-1 Forza il gioco Wolosz, Fahr non sbaglia. 1-1 Scappa la diagonale di Egonu. 1-0 Subito due gran difese di, che poi vince il punto grazie ad un mani-out di Hill. 20:30 Si! 20:28 Lavarini risponde con: Washington e Chirichella al centro, Smarzek opposto, Hancock in regia, Bosetti e Daalderop di Banda con Sansonna libero. 20:25 Questa la formazione scelta da coach Santarelli: Egonu sarà in diagonale con Wolosz, Hill e Sylla giocheranno come attaccanti di posto quattro, De ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Conegliano-Novara volley in DIRETTA: gara-1 Finale scudetto in tempo reale! - #Conegliano-Novara #volley… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Volley #SerieA1 #Novara batte in rimonta 3-1 #Monza e raggiunge in #finale #Conegliano, che si era… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Volley #SerieA1 #Conegliano in #finale 3-0 a #Scandicci e #semifinale archiviata 2-0! #live -