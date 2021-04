Lisa Ginzburg: "Considero l’istituzione famiglia in partenza fallimentare" (Di sabato 17 aprile 2021) La voce di Lisa Ginzburg, quando mi risponde da Parigi, si rivela in un’inaspettata e soave delicatezza. Mi racconta dell’incertezza e dello smarrimento che avvolge la città dove vive da anni, della gioia per il Premio Strega che la vede nella dozzina finalista con “Cara Pace” (Ponte alle Grazie); mi racconta anche di quella sensazione di sorpresa continua che scandisce fin dall’arrivo in libreria le sue giornate. Il suo ultimo romanzo, accolto felicemente dalla critica e dal pubblico, racconta di Nina e Maddalena, due sorelle quasi coetanee, diverse eppure legatissime. La narrazione le coglie bambine a Genzano, dunque in una casa nella Capitale affacciata sul Tevere. Lo sguardo dell’autrice le accompagna nei destini che si formano per la prima a Parigi, per la seconda a New York; destini interrotti anni prima, che cercano di risanare ricordando il ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 aprile 2021) La voce di, quando mi risponde da Parigi, si rivela in un’inaspettata e soave delicatezza. Mi racconta dell’incertezza e dello smarrimento che avvolge la città dove vive da anni, della gioia per il Premio Strega che la vede nella dozzina finalista con “Cara Pace” (Ponte alle Grazie); mi racconta anche di quella sensazione di sorpresa continua che scandisce fin dall’arrivo in libreria le sue giornate. Il suo ultimo romanzo, accolto felicemente dalla critica e dal pubblico, racconta di Nina e Maddalena, due sorelle quasi coetanee, diverse eppure legatissime. La narrazione le coglie bambine a Genzano, dunque in una casa nella Capitale affacciata sul Tevere. Lo sguardo dell’autrice le accompagna nei destini che si formano per la prima a Parigi, per la seconda a New York; destini interrotti anni prima, che cercano di risanare ricordando il ...

