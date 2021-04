Inter, Hakimi: «Scudetto? È l’obiettivo! Conta vincere e arrivare primi» (Di sabato 17 aprile 2021) Achraf Hakimi ha rilasciato un’Intervista a Repubblica in cui ha parlato della sua esperienza all’Inter. Le sue parole Achraf Hakimi ha rilasciato un’Intervista a Repubblica in cui ha parlato della sua esperienza all’Inter e degli obiettivi della squadra di Antonio Conte. Le sue parole. SVOLTA – «La crescita è stata graduale. Molti di noi erano nuovi, me compreso. Abbiamo imparato a conoscerci. Poi, certo, sono successe cose che ci hanno dato una spinta. L’eliminazione dalla Champions ci ha permesso di concentrarci sul campionato. Le sconfitte ci hanno aiutato a capire cosa volevamo. Vogliamo le stesse cose, seguiamo un’unica strada, siamo uniti anche fuori dal campo». Scudetto –«Ne parliamo ma con rispetto, sapendo di non averlo ancora vinto. È l’obiettivo, non lo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 aprile 2021) Achrafha rilasciato un’vista a Repubblica in cui ha parlato della sua esperienza all’. Le sue parole Achrafha rilasciato un’vista a Repubblica in cui ha parlato della sua esperienza all’e degli obiettivi della squadra di Antonio Conte. Le sue parole. SVOLTA – «La crescita è stata graduale. Molti di noi erano nuovi, me compreso. Abbiamo imparato a conoscerci. Poi, certo, sono successe cose che ci hanno dato una spinta. L’eliminazione dalla Champions ci ha permesso di concentrarci sul campionato. Le sconfitte ci hanno aiutato a capire cosa volevamo. Vogliamo le stesse cose, seguiamo un’unica strada, siamo uniti anche fuori dal campo».–«Ne parliamo ma con rispetto, sapendo di non averlo ancora vinto. È l’obiettivo, non lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Hakimi Cabrini: "Gosens il migliore? No, Hakimi. E' moderno, un grande" A domande se Gosens , impegnato con la sua Atalanta contro la Juventus, fosse l'esterno che più l'ha colpito, l'ex bianconero ha risposto così: 'No, Hakimi. Gioca a destra però ha tempi di gioco, ...

Mercato Inter, l'esterno destro potrebbe arrivare dal Betis Secondo quanto riportato da caughtoffside.com, l' Inter potrebbe trovare il suo esterno destro in Spagna. Secondo il portale, infatti, i nerazzurri ... soprattutto prima dell'arrivo di Achraf Hakimi dal ...

Hakimi innamorato dell'Inter: "Spero di restare a lungo" Achraf Hakimi parla a ruota libera del momento dell'Inter e non solo: Dicono che giochiamo male? Una partita non è un film, conta fare goal.

Hakimi: «Il mio idolo? Mio padre. Il Napoli mi voleva, mi attirava di più l’Inter» «I miei hanno fatto grandi sacrifici per noi. Sono un idolo del Fantacalcio? Me lo hanno detto. Il Ramadan è un sacrificio ma ci tengo molto» ...

