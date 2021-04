Il punto sul Covid - 19: tutto Piemonte si colora d'arancione (Di sabato 17 aprile 2021) TORINO Il Piemonte diventa tutto arancione, anche la provincia di Cuneo che fino a domenica avrebbe dovuto essere rossa. L'annuncio del presidente della Regione, Alberto Cirio, è arrivato nel ... Leggi su gazzettadalba (Di sabato 17 aprile 2021) TORINO Ildiventa, anche la provincia di Cuneo che fino a domenica avrebbe dovuto essere rossa. L'annuncio del presidente della Regione, Alberto Cirio, è arrivato nel ...

Ultime Notizie dalla rete : punto sul Pd, Letta porta le priorità dei circoli all'assemblea: rivoltare il partito come un calzino a partire da giovani e lavoro L'altro punto che emerge a sorpresa è la denuncia del divario tra Nord e Sud come priorità nell'85% ... Sul governo Draghi sì al sostegno 'ma difendendo la nostra identità' per il 42%, il 25% ritiene ...

Laura Bassi, chi è?/ Ha dato il nome all'unica nave rompighiaccio italiana ... una Scuola di Fisica Sperimentale e questo rappresentò un punto di svolta nella sua carriera ma ...Scuola Normale Superiore Femminile di Bologna che le fu intitolata nel 1891 fino ad un cratere sul ...

Sell in May and go away? La struttura a termine del Vix future vede un insidioso balzo della volatilità nei prossimi mesi: assieme all’effetto-trimestrali, è bene non scordare la statistica negativa sul mese di maggio. Che co ...

Dopo DayDreamer, Mediaset acquista Sen Cal Kapimi (Bussa alla mia porta): da giugno in tv Dopo il grande successo di ascolti di DayDreamer - Le ali del sogno, con protagonista Can Yaman, Mediaset continua a puntare sui prodotti turchi. Terminate le avventure della coppia Can-Sanem, arriver ...

