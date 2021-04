Gasperini: «Antidoping? Non ho fatto niente, no a dietrologie» (Di sabato 17 aprile 2021) L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della partita di campionato con la Juventus ha rilasciato un breve commento sul suo deferimento al Tribunale Nazionale Antidoping per i presunti insulti all’ispettore della NADA (Organizzazione Nazionale Antidoping) nel controllo a sorpresa a Zingonia del 7 febbraio scorso. “Diamo fastidio a qualcuno? Non voglio fare dietrologia sulla L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 17 aprile 2021) L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero, alla vigilia della partita di campionato con la Juventus ha rilasciato un breve commento sul suo deferimento al Tribunale Nazionaleper i presunti insulti all’ispettore della NADA (Organizzazione Nazionale) nel controllo a sorpresa a Zingonia del 7 febbraio scorso. “Diamo fastidio a qualcuno? Non voglio fare dietrologia sulla L'articolo

