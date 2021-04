Funerale Principe Filippo, la diretta: si denuda e corre tra la folla (Di sabato 17 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Federico Gatti racconta il lungo silenzio fuori la Chiesa di Saint George, che ospita l’ultimo saluto al Duca di Edimburgo. Tuttavia il momento di raccoglimento è stato interrotto dal gesto folle di una donna, arrestata dalla polizia dopo essersi denudata davanti a tutti. L’inviato del Tg 5 racconta a Cesare Bonamici “Ha cercato di scalare la Statua della Regina Vittoria.” L’annuncio in diretta, Leggi su youmovies (Di sabato 17 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Federico Gatti racconta il lungo silenzio fuori la Chiesa di Saint George, che ospita l’ultimo saluto al Duca di Edimburgo. Tuttavia il momento di raccoglimento è stato interrotto dal gesto folle di una donna, arrestata dalla polizia dopo essersita davanti a tutti. L’inviato del Tg 5 racconta a Cesare Bonamici “Ha cercato di scalare la Statua della Regina Vittoria.” L’annuncio in

Agenzia_Ansa : Il funerale del principe Filippo sarà celebrato sabato 17 aprile al castello di Windsor. Lo ha annunciato Buckingha… - TgLa7 : #GB Il principe Harry sarà al funerale del nonno Filippo, ma senza la moglie Meghan. Lo ha reso noto… - _userv : RT @skskriniar: Vale in tl emozionata per il funerale del principe sto male - yunh0sweetie : RT @yleniaindenial: in questo momento gli autori di The Crown stanno prendendo tutti gli appunti necessari per costruire una stagione inter… - topitalianews24 : In diretta il funerale del Principe Filippo. #PrincePhilipfuneral -