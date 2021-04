Funerale principe Filippo | il programma

(Di sabato 17 aprile 2021) (Adnkronos) - Buckingham Palace ha diffuso ilcon il quale questo pomeriggio, nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor, si svolgerà ildel. Entro le 15.15 (ora italiana) nel cortile superiore, il Quadrangolo, si schiereranno la Household Cavalry e le Foot Guards, insieme ad altre rappresentanze di unità militari che avevano un legame con il duca di Edimburgo. A partire dalle 15.20, i membri della famiglia reale e della famiglia diche non prenderanno parte alla processione percorreranno in auto il breve tragitto che separa il castello dalla Cappella di San Giorgio. Alle 15.40 le bande militari presenti sul Quadrangolo smetteranno di suonare e il feretro verrà posto sulla Land Rover utilizzata per la processione. I membri della famiglia reale che ...

Nessuna predica, nessuna ideologia, sarà il mare, la grande passione del, a dominare il. Con soltanto un'organista e quattro cantori, l'unica canzone a risuonare sarà l'inno dei ...Dalle 15.30 alle 17, andrà in onda uno speciale Tg5 dedicato aldelFilippo. Lo start avverrà a partire dalle 17 e vedrà in studio Alessandra Celentano a Rudy Zerbi, ma anche ...Penelope Knatchnull contessa di Mountbatten di Birmania è una delle amiche più care del Principe Filippo, ma chi è e perché è così speciale?Saranno celebrati oggi i funerali del principe Filippo, in forma privata nel castello di Windsor: ecco a che ora e dove sarà possibile vederli in diretta TV anche in Italia. I funerali del Principe Fi ...