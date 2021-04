F1 GP Emilia Romagna 2021 | Ricciardo | “Sono soddisfatto | ma ho bisogno di tempo per migliorare”

(Di sabato 17 aprile 2021) “piùdi ieri perché ero piuttosto lento. Questo sestonon è male per essere in McLaren da appena due gare. Hodiper migliorarmi”. Lo ha dichiarato il pilota della McLaren, Daniel, dopo la qualifica del Gran Premio dell’. “A Imola c’èdi tanta fiducia, è un circuito pieno di rischi, molto veloce e provante per il corpo – ha aggiunto l’australiano ai microfoni di Sky Sport -. Mi immagino una gara un po’ incasinata, forse con la pioggia. Vedremo come andrà”. SportFace.

Advertising

luigidimaio : Quest’anno #ImolaGP si chiamerà Gran premio del #MadeinItaly e dell’Emilia-Romagna. Un progetto ambizioso, che nasc… - SkySportF1 : ?? BANDIERA ROSSA, LECLERC A MURO (?? #FP2) ?? Bottas comanda ma Ferrari in palla sul passo gara Il resoconto ?… - SkySportF1 : ?? Super Max è un fulmine a Imola (?? #FP3) ?? Norris velocissimo, @ScuderiaFerrari in top-5 con Leclerc,… - ponchdragon14 : RT @SkySportF1: ?? HAMILTON FA 99 POLE A IMOLA (?? #QP) ?? Qualifica pazzesca per Pérez, beffato Norris Il resoconto ? - AngoloNews2018 : F1 2021 GP Emilia-Romagna Imola: griglia di partenza, orario diretta Tv e streaming -

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna

15.41 Formula Uno: pole di Hamilton a Imola Lewis Hamilton (Mercedes) partirà davanti a tutti nel Gp,seconda prova del Mondiale. Per il britannico,sette volte iridato,si tratta della 99.ma pole in carriera. Accanto a lui in prima fila, a sorpresa, la Red Bull del messicano Perez. ...Pole position numero 99 per Lewis Hamilton . Un gran giro da parte dell'inglese nelle qualifiche del GP dell', con un 1'14'411 sufficiente per finire davanti alle Red Bull di Perez, 2°, e Verstappen, 3°. Leclerc è 4°, Sainz escluso in Q2. Hamilton per soli 35 millesimi Un Q3 molto intenso e ...Lewis Hamilton in 1'14"411 ha ottenuto la pole del GP del 'Made in Italy' sul circuito di Imola, la 99.ma in carriera per il campione del mondo di F1. In prima fila accanto al pilota Mercedes partirà ...Domani, domenica 18 aprile, a Imola andrà in scena l'attesissimo Gran Premio dell'Emilia Romagna 2021, seconda tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il circuito italiano si appresta ad ospitar ...