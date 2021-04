Esce il disco remix dei Bluedaze, fuori per Pitch The Noise (Di sabato 17 aprile 2021) “Skysurfers remixes è nato dalla collaborazione con Pitch The Noise, l’etichetta discografica di musica elettronica attorno alla quale gravitano alcuni tra i più interessanti artisti e producer indipendenti italiani” Nuovo appuntamento con i Bluedaze, la psych/dream pop band del Lago Maggiore, che dopo Skysurfers (RC Waves / Artist First) il suo album di debutto uscito a novembre 2020, lancia Skysurfers remixes in partnership con l’etichetta indipendente di musica elettronica Pitch The Noise Records. Un vero e proprio esercizio di prospettiva, che ripropone ognuna delle 8 tracce del disco ripensata e reinterpretata da altrettanti artisti e producer, spaziando tra techno, ambient e EDM. I Bluedaze ci hanno gentilmente ... Leggi su lopinionista (Di sabato 17 aprile 2021) “Skysurferses è nato dalla collaborazione conThe, l’etichettagrafica di musica elettronica attorno alla quale gravitano alcuni tra i più interessanti artisti e producer indipendenti italiani” Nuovo appuntamento con i, la psych/dream pop band del Lago Maggiore, che dopo Skysurfers (RC Waves / Artist First) il suo album di debutto uscito a novembre 2020, lancia Skysurferses in partnership con l’etichetta indipendente di musica elettronicaTheRecords. Un vero e proprio esercizio di prospettiva, che ripropone ognuna delle 8 tracce delripensata e reinterpretata da altrettanti artisti e producer, spaziando tra techno, ambient e EDM. Ici hanno gentilmente ...

Advertising

Lopinionista : Esce il disco remix dei Bluedaze, fuori per Pitch The Noise - PaeseRoma : Esce “Drops”: il nuovo disco del Compositore Paolo Vivaldi - zazoomblog : Joe Barbieri esce il nuovo disco Tratto da una storia vera con collaborazioni doc: da Tosca a Carmen Consoli a Camm… - MaxxGhe : RT @MaxxGhe: 16/04/2002. Esce 'C'mon C'mon', 4° LP di SHERYL CROW. Con il singolo, 'Soak Up The Sun': - Lostingroove : I Pixel – Esce ogg il nuovo disco “Nel Frattempo Un Po’ Più In Là” -

Ultime Notizie dalla rete : Esce disco Il folksinger che col suo echoplex ha creato un suono mai esistito prima Un disco prezioso in quel periodo in cui uscivano album meravigliosi che avrebbero lasciato l'... ci mette la voce e alla fine "Stormbringer" (un curioso esempio di 'americana' ante - litteram) esce a ...

Joe Barbieri, esce il nuovo disco, 'Tratto da una storia vera' con collaborazioni doc: da Tosca a Carmen Consoli, a Cammariere Disco creato in mesi di pandemia , in cui ha avuto anche il tempo per studiare ('cosa che l'attività frenetica a volte ti fa trascurare'), undici tracce per le quali ha chiamato a raccolta amici - ...

Esce il disco remix dei Bluedaze, fuori per Pitch The Noise "Skysurfers Remixes è nato dalla collaborazione con Pitch The Noise, l’etichetta discografica di musica elettronica attorno alla quale gravitano alcuni ...

John MartynIl folksinger che col suo echoplex ha creato un suono mai esistito prima La voce del cantautore britannico è così morbida, profonda, jazzistica nel suo non rispettare metriche e spelling. La sua tecnica di slap, colpetto ritmico che scandisce il fingerpicking, creano un un ...

Unprezioso in quel periodo in cui uscivano album meravigliosi che avrebbero lasciato l'... ci mette la voce e alla fine "Stormbringer" (un curioso esempio di 'americana' ante - litteram)a ...creato in mesi di pandemia , in cui ha avuto anche il tempo per studiare ('cosa che l'attività frenetica a volte ti fa trascurare'), undici tracce per le quali ha chiamato a raccolta amici - ..."Skysurfers Remixes è nato dalla collaborazione con Pitch The Noise, l’etichetta discografica di musica elettronica attorno alla quale gravitano alcuni ...La voce del cantautore britannico è così morbida, profonda, jazzistica nel suo non rispettare metriche e spelling. La sua tecnica di slap, colpetto ritmico che scandisce il fingerpicking, creano un un ...