Draghi fa le prove di “passaporto vaccinale”. Ecco il pass per spostarsi tra Regioni (Di sabato 17 aprile 2021) prove generali di passaporto vaccinale. Un po’ mascherato da autocertificazione un po’ spacciato come necessario per andare agli eventi o spostarsi tra le Regioni in vista delle nuove riaperture. E così ora Draghi e il suo governo studiano il pass. La novità è stata infatti annunciata dal premier in conferenza stampa ieri a Palazzo Chigi. E non mancano le preoccupazioni – come sottolinea Il Tempo – per la “vigilanza” dei cittadini attraverso lo strumento per partecipare a eventi, concerti, avvenimenti sportivi.



