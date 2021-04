Dotto | «Fonseca e Luis Enrique sono stati due marziani a Roma»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 17 aprile 2021) Sul Corriere dello Sport Giancarloscrive un articolo dalla parte di. La verità chenon è mai stato l’allenatore di nessuno. Non lo è stato del Pallotta transfuga che lo ha voluto, non lo è dei Friedkin che non lo hanno scelto. Era l’allenatore di Petrachi, che è stato cacciato. Troppo poco ruffiano, troppo incomprensibilmente educato, troppo insopportabilmente elegante. (…) Non è mai stato l’allenatore dei media, troppo poco personaggio, né quello dei tifosi, troppo poco paraculo.e l’asturianopassati come i due veri, il primo per la sua poco intercettabile natura, il secondo per la sua etica inflessibile. Comunque andrà a finire,è stato qui a ...