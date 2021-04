Covid, le riaperture in zona gialla: dal 26 aprile a cena fuori e via libera a teatri, cinema e calcetto (Di sabato 17 aprile 2021) Arriva la road map delle riaperture e dal 26 aprile torna la zona gialla. Via libera, perciò, agli spostamenti tra Regioni dello stesso colore, mentre ci vorrà un ?pass? per... Leggi su ilmattino (Di sabato 17 aprile 2021) Arriva la road map dellee dal 26torna la. Via, perciò, agli spostamenti tra Regioni dello stesso colore, mentre ci vorrà un ?pass? per...

Ultime Notizie dalla rete : Covid riaperture Dal 26 aprile cosa cambia? E dal 15 maggio? Le riaperture e le zone: il calendario ... in base al numero di contagiati e guariti ma anche di vaccinati, ai posti occupati in terapia intensiva e, naturalmente, all'Rt, l'indice di trasmissibilità del Covid - 19.

Covid: Zaia, 'ha vinto la Lega e anche le Regioni sono state decisive' "La Lega, con il suo segretario - rileva il presidente del Veneto rispondendo a una domanda se le riaperture fossero una vittoria della Lega - , ha sollevato la questione. Posto che la verità in ...

Covid: le riaperture dal 26 aprile Un nuovo decreto, in CDM mercoledì prossimo, regolerà le riaperture. Dal 26 aprile ristoranti, palestre, scuole, piscine riapriranno. Sì a pass per spostamenti ...

Covid, le riaperture in zona gialla: dal 26 aprile a cena fuori e via libera a teatri, cinema e calcetto Arriva la road map delle riaperture e dal 26 aprile torna la zona gialla. Via libera, perciò, agli spostamenti tra Regioni dello stesso colore, mentre ci vorrà un “pass” ...

