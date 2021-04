Covid, in Campania 2.232 nuovi positivi e 12 decessi (Di sabato 17 aprile 2021) Napoli, 17 apr. (LaPresse) – Sono 2.232 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Campania. Come comunicato dall’Unità di Crisi, sono 1.471 gli asintomatici, 761 invece i contagiati che presentano sintomi. Sono stati effettuati nell’ultima giornata 22.075 tamponi molecolari, 7.605 antigenici. Si registrano 12 deceduti (5.934 da inizio pandemia) di cui 9 nelle ultime 48 ore, 3 in precedenza ma registrati ieri. I guariti sono 1.937 (270.531 in totale). Risultano 145 posti letto di terapia intensiva occupati su 656 disponibili, 1.532 posti di degenza occupati (Covid e offerta privata) su 3.160. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Napoli, 17 apr. (LaPresse) – Sono 2.232 iregistrati nelle ultime 24 ore in. Come comunicato dall’Unità di Crisi, sono 1.471 gli asintomatici, 761 invece i contagiati che presentano sintomi. Sono stati effettuati nell’ultima giornata 22.075 tamponi molecolari, 7.605 antigenici. Si registrano 12 deceduti (5.934 da inizio pandemia) di cui 9 nelle ultime 48 ore, 3 in precedenza ma registrati ieri. I guariti sono 1.937 (270.531 in totale). Risultano 145 posti letto di terapia intensiva occupati su 656 disponibili, 1.532 posti di degenza occupati (e offerta privata) su 3.160. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

