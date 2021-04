Corsico | sfugge a controllo anti Covid e cade dal balcone

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Corsico sfugge

Il Giorno

... è precipitato mentre si calava da un balcone per sfuggire ai carabinieri intervenuti in un appartamento aper la segnalazione di una festa . I militari della stazione di Buccinasco si sono ...... patrocinato da AIDO intercomunalee Trezzano sul Naviglio, AIDO Provinciale Milano e ... Per il resto tuttoal mio controllo. Da ciò che sento e da come la canzone mi fa emozionare, ...Frattura del bacino per un ragazzo di 20 anni che insieme ad altri due si è calato dai tubi dle gas. Ma è precipitato ...Una 17enne minorenne è stata presa a calci, pugni e morsi dal fidanzato, che l'ha persino derubata del suo cellulare. Il 21enne aggressore è stato tempestivamente arrestato.