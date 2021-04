"Chi non fa la sua parte dovrebbe vergognarsi" (Di sabato 17 aprile 2021) Ci ha messo l'enorme struttura, il suo tempo, i soldi e pure la faccia. Egidio Motta, proprietario del Polaris, è uno dei grandi protagonisti di questa emergenza Covid in Brianza, capace di mettersi a ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 17 aprile 2021) Ci ha messo l'enorme struttura, il suo tempo, i soldi e pure la faccia. Egidio Motta, proprietario del Polaris, è uno dei grandi protagonisti di questa emergenza Covid in Brianza, capace di mettersi a ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi non Kimi, un mito innalzato sul talento e sui silenzi Insomma, non c'entra niente con la sgangherata epopea dei social. Ciononostante, muovendosi sempre ... Ha attraversato le generazioni senza mai tradire la fiducia di chi lo ammira. Credo dipenda dal ...

Alboreto, un asso sbocciato sul Santerno Ma non aveva i soldi: barriera insormontabile, per chi non era ricco dalla nascita. Ma un giorno, esattamente quaranta anni fa, la storia cambiò il suo corso. Michele non ha mai dimenticato una ...

L’emergenza dimenticata di chi si sente solo E’ più nascosta e strisciante, ma pesa quanto quella sanitaria ed economica. Lo rivelano i numeri mai così alti del Telefono Amico ...

Alboreto, un asso sbocciato sul Santerno Quarant’anni fa il suo primo Gp a Imola con la Tyrrell: poi gli anni con la Ferrari sfiorando il titolo e lasciando un segno indelebile ...

