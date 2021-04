Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | slittano le nozze | «I tempi sono cambiati»

(Di sabato 17 aprile 2021) Stando alle recenti indiscrezioni, sembrava che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fossero vicinissimi al matrimonio. E invece, stando a quando dichiarato dalla showgirl sul suo profilo Instagram, pare che il progetto sia stato messo momentaneamente in stand-by: «Se ho in mente le nozze o mi va bene la convivenza? Lui è l’uomo della mia vita, lo sposerei più che volentieri», scrive nelle story, riferendosi all’ex ciclista.

Di lui si parla da giorni: tra i nuovi naufragi c'è anche Ignazio Moser, il fidanzato di. Insieme a lui stanno per sbarcare in Honduras l'attrice torinese, opinionista televisiva ...I tempi sono cambiati , dice la sorella di Belen riguardo al matrimonio con il suo compagno.e Ignazio Moser stanno avendo ripensamenti sulle nozze.Il gossip parlava di matrimonio in vista per la showgirl e l’ex ciclista, ma lei sui social smentisce: «È l’uomo della mia vita, lo sposerei più che volentieri, ora però stiamo bene così. Figli? Ne vo ...Dopo vari rumors e congetture, arriva la conferma: a L'Isola dei Famosi sbarcherà Ignazio Moser, svelato il ruolo di Cecilia Rodriguez.