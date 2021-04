Braithwaite e il commovente racconto della sua infanzia | “Gli altri bambini correvano | io sulla sedia a rotelle”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 17 aprile 2021) Diversi anni prima di arrivare al Barcellona, Martinha affrontato un percorso difficile, ricco di difficoltà e sofferenze. A raccontarlo è lo stesso calciatore danese alla CNN, spiegando come la suasia stata segnata da una grave malattia, quella di Legg-Calvé-Perthes, una sindrome pediatrica degenerativa del femore, che lo ha costretto ad usare la, senza alcuna previsione sul futuro. Un qualcosa che ancora oggi lo colpisce. “Non ho molti ricordi perché è stato un momento molto triste. Vedevo tutti gliche, sorridevano, giocavano, è stato un periodo davvero difficilemia vita. Ricordo la sensazione di non sapere come spiegarlo agli, la vergogna di essere diverso. ...