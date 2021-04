Athletic Bilbao Barcellona streaming | guarda la finale di Copa del Rey

(Di sabato 17 aprile 2021) Dopo il derby basco vinto dalla Real Sociedad in diretta su Eurosport, l’Club diaffronterà ilnelladell’edizione 2020/21 delladel Rey. La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro sul NOVE, sabato 17 aprile alle 21:30 con la telecronaca di Andrea Distaso e Carlo Pizzigoni.L'articolo

