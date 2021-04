Amici 20 | Enula ospite a Verissimo Rudy Zerbi lancia frecciatina ai giudici

Leggi su 361magazine

(Di sabato 17 aprile 2021)DINella puntata diandata in onda il 17 Aprile, tantissimi ospiti provenienti da20. Ecco l’intervista alla cantante, eliminata durante la quarta puntata del serale. GLI OSPITI DI SILVIA TOFFANINè stata inondata da tanti protagonisti di20. Scorsa settimana gli ospiti in collegamento sono stati i treesterni della scuola, ossia Emanuele Filiberto, Stash e Stefano De Martino. Proprio questi ultimi due sono stati scoperti anni fa all’interno della trasmissione. Nella medesima puntata, è arrivato Tommaso Stanzani, eliminato nella terza puntata. Per l’occasione però, ha ricevuto una bellissima sorpresa. Gli è stato annunciato di aver vinto una borsa di studio per un ...