Vera e Myrea tornano nel gruppo ed è caos: prima litigata per patatine e wurstel (Di venerdì 16 aprile 2021) Vera Gemma e Myrea Stabile ieri, hanno fatto il loro ingresso nel gruppo, si sono riunite agli altri naufraghi dopo alcune settimane di “isolamento”. Vera ha ritrovato Fariba e Ubaldo, con i quali ha instaurato un bellissimo rapporto e si è subito alleata con Beatrice. Myrea ha continuato a stare dalla parte della sua nuova amica, delusa dal gruppo che l’aveva votata senza pensarci troppo. Le due signore, che hanno vinto la prova ricompensa nella puntata dell’Isola dei famosi 2021 in onda il 15 aprile, hanno deciso poi con chi dividere il cibo. Ieri Vera, come ricorderete, aveva spiegato che con il cibo non si scherza e che avrebbero certamente diviso le uova e le patate con gli altri. Ma i wurstel e le patatine che hanno portato in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 16 aprile 2021)Gemma eStabile ieri, hanno fatto il loro ingresso nel, si sono riunite agli altri naufraghi dopo alcune settimane di “isolamento”.ha ritrovato Fariba e Ubaldo, con i quali ha instaurato un bellissimo rapporto e si è subito alleata con Beatrice.ha continuato a stare dalla parte della sua nuova amica, delusa dalche l’aveva votata senza pensarci troppo. Le due signore, che hanno vinto la prova ricompensa nella puntata dell’Isola dei famosi 2021 in onda il 15 aprile, hanno deciso poi con chi dividere il cibo. Ieri, come ricorderete, aveva spiegato che con il cibo non si scherza e che avrebbero certamente diviso le uova e le patate con gli altri. Ma ie leche hanno portato in ...

