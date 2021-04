Vaccini, l’a.d. di Pfizer promette: “Entro l’autunno torneremo alla normalità. Pronti a fornire milioni di altre dosi all’Ue” (Di venerdì 16 aprile 2021) “Entro l’autunno torneremo alla normalità: in futuro la Covid-19 sarà come un’influenza”. È la previsione del presidente e amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, affidata in un’intervista al Corriere della Sera, con cui ha voluto rassicurare l’Italia e l’Europa sulla disponibilità e la capacità di produzione dei Vaccini per aiutare il vecchio continente a superare la pandemia. “In un paio di mesi non ci sarà più un problema di disponibilità dei Vaccini”, ha dichiarato Bourla, alla guida della casa farmaceutica statunitense con cui l’Unione europea sta negoziando nuovi contratti per centinaia di milioni di altre dosi di sieri contro il Coronavirus dopo averne già acquistate ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 aprile 2021) “: in futuro la Covid-19 sarà come un’influenza”. È la previsione del presidente e amministratore delegato di, Albert Bourla, affidata in un’intervista al Corriere della Sera, con cui ha voluto rassicurare l’Italia e l’Europa sulla disponibilità e la capacità di produzione deiper aiutare il vecchio continente a superare la pandemia. “In un paio di mesi non ci sarà più un problema di disponibilità dei”, ha dichiarato Bourla,guida della casa farmaceutica statunitense con cui l’Unione europea sta negoziando nuovi contratti per centinaia dididi sieri contro il Coronavirus dopo averne già acquistate ...

