Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 16 04 21

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ci avete fatto caso anche voi a quanto Tina Cipollari faccia la differenza, in quello studio? Capite cosa ci stavamo perdendo, senza di lei? Chi avrebbe mai sottolineato le colossali fregnacce di Nicola Vivarelli, passato nel giro di un anno dal fare la corte alla 71enne Gemma Galgani al silurare le coetanee perché “mi ha fatto molto piacere che sei venuta, ma non provo interesse“, in assenza dell’opinionista? Che avoja ora il marinaretto a rigirarsi la frittata, a dire che quella tra lui e Gemmona era “una questione intellettuale“, che “se pensate che sono sfacciato e maleducato me ne vado“… E’ abbastanza OVVIO che il mondo non vada avanti unicamente a colpi di fulmine, eh. Statisticamente è molto più probabile che due persone che magari inizialmente non sono rimaste folgorate l’una dall’altra da un punto di vista meramente estetico ma hanno comunque notato qualche affinità tra loro ...