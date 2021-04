Tina Cipollari rivela le ragioni della sua assenza da Uomini e Donne

(Di venerdì 16 aprile 2021) Nella puntata diandata in onda il 15 aprile,hato leche l’hanno tenuta lontana dallo studio del programma L’dinelle recenti puntate diha creato molta agitazione tra i telespettatori, soprattutto perché l’opinionista non solo mancava in studio ma non si è mai collegata in diretta streaming. Le ipotesi tra gli affezionati del programma sono state le più disparate. Chi ha parlato di Covid, chi di una pausa e chi addirittura dell’allontanamento definitivo da, infatti, oramai è un pilastrotrasmissione ...

Advertising

serenitybxxch : #UominieDonne, Tina Cipollari rompe il silenzio sulla sua assenza dalla tv - junfy76 : Ma è vero che Tina Cipollari si trasferisce a Torino???#uominiedonne - zazoomblog : Tina Cipollari torna a Uomini e Donne ma al trasloco non crede nessuno - #Cipollari #torna #Uomini #Donne… - Giuliet86635125 : @ciccio_co Tina Cipollari sta diventando sempre più brutta, un rospo velenoso! Volgare e maleducata! Tna si dimagri… - infoitcultura : Tina Cipollari spiega perché è assente in studio a Uomini e Donne -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari

... tuttavia, potrebbe esserci Isabella Ricci, la dama che, seppur sia arrivata da poco, è riuscita a conquistare non solo le simpatie del pubblico, ma anche quelle di Gianni Sperti eche ...Leggi anchesvela il motivo della sua assenza a Uomini e Donne All' Isola dei Famosi , Andrea non ha nascosto di voler diventare papà appena Arianna sarà pronta. "Anche io penso spesso ...Ultimo appuntamento della settimana, su Canale 5 , per Uomini e Donne . Il dating show condotto da Maria De Filippi va in onda oggi, ...Nella puntata di ieri di Uomini e Donne è tornata, seppur solamente in collegamento video, l’amatissima opinionista Tina Cipollari, assente per un paio di registrazioni a causa di problemi logistici.