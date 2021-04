Tardelli attacca De Laurentiis | «Ego incontrollabile | ha mai pensato di sbagliare?»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tardelli attacca

Una storia che si ripete e che perha come costante il presidente: "Vorrei capire se colui che sceglie, che decide ogni cosa, che, che dice e disdici, che capisce di calcio più degli ...La formazione titolare è Zoff, Gentile, Cabrini, Marini, Collovati, Scirea, Conti,, Rossi, ... Ed infatti la partita non si sblocca, l'Italiasempre, ma solo al 61' 'Ciccio' Graziani ...L'ex campione del mondo, Marco Tardelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni non mandandole a dire al presidente Aurelio De Laurentiis.Il presidente del Napoli si è scagliato contro il presidente della Lega Dal Pino in riferimento alla necessità di riportare i tifosi negli stadi ...