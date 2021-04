Spezia, Galabinov torna ad allenarsi in gruppo (Di venerdì 16 aprile 2021) LA Spezia - Seduta di allenamento per lo Spezia , in vista del prossimo match con il Bologna . Il tecnico Italiano ha diretto una sessione prettamente tattica, con una serie di torelli, situazioni ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 aprile 2021) LA- Seduta di allenamento per lo, in vista del prossimo match con il Bologna . Il tecnico Italiano ha diretto una sessione prettamente tattica, con una serie di torelli, situazioni ...

Spezia_1906 : ?? #GalaxyS20FE stringe i denti ?? #Erlic a rilento ?? La seduta di oggi a Follo - Spezia_1906 : ? Niente Bologna per #Galabinov ?? Anche #Erlic in forte dubbio ?? Il borsino in casa #Spezia verso #BolognaSpezia - TuttoFanta : ??Report #SPEZIA: ?#Erlic ha terminato prima la seduta per un riacutizzarsi del fastidio alla caviglia destra. ?Lav… - Spezia_1906 : ?? Ieri una pallonata fortuita ?? Oggi nuovi esami per #Galabinov ?? Potrebbe saltare #BolognaSpezia

