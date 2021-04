Serie B | turno si apre con Spal-Ascoli

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 16 aprile 2021) LaB in campo domani per la 34^ giornata. Queste le partite in programma:Sono 9 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Ferrara, con bianconeri ospiti mai vittoriosi: a bilancio 4 vittorie dei padroni di casa (ultima 1-0...