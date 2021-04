Scamacca apre al Milan | “Un giovane deve giocare | ma fare il vice a un campione di 38 anni…”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Gianlucasi sta prendendo il Genoa a suon di prestazioni e gol. Ilattaccante è di proprietà del Sassuolo e fino a gennaio è stato conteso da più squadre. Nella lunga intervista rilasciata a Sportweek, il settimanale della Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di un’ipotesi alperildi Ibrahimovic. Secondoquesta è un’opzione da tenere in considerazione: “Unil più possibile, rubando i segreti. Poi è chiaro che se fai ildi unche però a 38 anni non può giocarle tutte, il discorso cambia”. Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il mese dopofa doppietta col Parma e segna un grande gol, sfruttando un pattern caratteristico del 3 - 5 - 2. Molto 'contiano' in effetti: la mezzala (Behrami) cheil corridoio tra ...le marcature con un preciso sinistro dal limite ed è sempre al centro della manovra offensiva. ... si confermanoe Simy. Autentico trascinatore è invece Goran Vlahovic : si carica sulle ...L'impossibile che diventa possibile, il coraggio di chi è nato per provare a vincere le sfide, ovunque e sempre. Oggi Cristian Bucchi ha 43 anni ed è pronto a tuffarsi in una nuova grande avventura ne ...Tredici mesi orsono, appena prima del lungo black-out, ma già in piena pandemia, il Grifone firmò un capolavoro espugnando San Siro rossonero a capo di una prestazione da ...