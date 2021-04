Russia e Grecia, i banchi di prova per Erdogan e il Mediterraneo (Di venerdì 16 aprile 2021) Non solo il secondo round di negoziati ad altissima tensione tra Grecia e Turchia, ma anche il messaggio in bottiglia di Mosca ad Ankara, rendono il quadro internazionale attorno ad Erdogan complesso. Da un lato la Russia spera che la Turchia presterà ascolto all’avvertimento lanciato dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov pochi giorni fa sulla necessità di “analizzare le dichiarazioni bellicose di Kiev e non alimentare lo stato d’animo militaristico del governo ucraino”. Dall’altro, dopo l’incontro tra i ministri degli esteri di Grecia e Turchia le dichiarazioni sono sfociate in una vera e propria lite in diretta e dimostrano tutta la difficoltà della scelta fatta da Berlino di azionare il tavolo diplomatico senza un solido lavoro preparatorio alle spalle. QUI Grecia Il ministro degli Esteri ... Leggi su formiche (Di venerdì 16 aprile 2021) Non solo il secondo round di negoziati ad altissima tensione trae Turchia, ma anche il messaggio in bottiglia di Mosca ad Ankara, rendono il quadro internazionale attorno adcomplesso. Da un lato laspera che la Turchia presterà ascolto all’avvertimento lanciato dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov pochi giorni fa sulla necessità di “analizzare le dichiarazioni bellicose di Kiev e non alimentare lo stato d’animo militaristico del governo ucraino”. Dall’altro, dopo l’incontro tra i ministri degli esteri die Turchia le dichiarazioni sono sfociate in una vera e propria lite in diretta e dimostrano tutta la difficoltà della scelta fatta da Berlino di azionare il tavolo diplomatico senza un solido lavoro preparatorio alle spalle. QUIIl ministro degli Esteri ...

