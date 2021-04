Riaperture dal 26 aprile, il "rischio ragionato" di Draghi manda ko i rossogialli (Di venerdì 16 aprile 2021) Il “rischio ragionato” che si assume Mario Draghi è una scelta iper politica. Che divide il vecchio governo dai nuovi compagni di viaggio, con Italia viva agile ad accodarsi al centrodestra. Lega e Forza Italia si intestano, con diverse sfumature, il “successo” delle prime Riaperture in zona gialla dal 26 aprile. E’ dunque “la nostra liberazione”, dice Matteo Salvini dalla scaletta dell’aereo che lo porterà a Palermo per il processo di oggi sul caso Open Arms. Nella cabina di regia – durata due ore e mezza – l’anima rossogialla del rigore soccombe. D’altronde era stato proprio Draghi con una battuta tagliente delle sue, l’altro giorno, a rimproverare la delegazione del M5s di “eccessiva nostalgia”. Il ministro della Salute Roberto Speranza, che era per mantenere l’attuale ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 16 aprile 2021) Il “” che si assume Marioè una scelta iper politica. Che divide il vecchio governo dai nuovi compagni di viaggio, con Italia viva agile ad accodarsi al centrodestra. Lega e Forza Italia si intestano, con diverse sfumature, il “successo” delle primein zona gialla dal 26. E’ dunque “la nostra liberazione”, dice Matteo Salvini dalla scaletta dell’aereo che lo porterà a Palermo per il processo di oggi sul caso Open Arms. Nella cabina di regia – durata due ore e mezza – l’anima rossogialla del rigore soccombe. D’altronde era stato propriocon una battuta tagliente delle sue, l’altro giorno, a rimproverare la delegazione del M5s di “eccessiva nostalgia”. Il ministro della Salute Roberto Speranza, che era per mantenere l’attuale ...

matteosalvinimi : ?? Riaperture dal 26 aprile, vittoria della Lega? No, vittoria del buonsenso, con ritorno della zona gialla e riaper… - fattoquotidiano : 400 MORTI AL GIORNO E VOGLIONO RIAPRIRE L’unica certezza è che nella cabina di regia presieduta oggi dal premier M… - LegaSalvini : #RIAPERTURE, TORNANO LE ZONE GIALLE: RISTORANTI APERTI LA SERA. LEGA: 'LA LIBERAZIONE' - IlMattinale : RT @BerniniAM: Il via libera alle prime #riaperture a partire dal #26aprile è un passo avanti importante per voltare pagina rispetto alla l… - ZzuCicciu : RT @fattoquotidiano: 400 MORTI AL GIORNO E VOGLIONO RIAPRIRE L’unica certezza è che nella cabina di regia presieduta oggi dal premier Mari… -