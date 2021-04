Red Ronnie assolto: era accusato di aver diffamato Roberto Burioni (Di venerdì 16 aprile 2021) Red Ronnie è stato assolto dall'accusa di aver diffamato il virologo Roberto Burioni: la vicenda fa riferimento ad alcune frasi pubblicate su Facebook dopo un dibattito con il professore ordinario di ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 aprile 2021) Redè statodall'accusa diil virologo: la vicenda fa riferimento ad alcune frasi pubblicate su Facebook dopo un dibattito con il professore ordinario di ...

