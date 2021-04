Poltronesofà multata per 1 milione di euro dall’Antitrust (Di venerdì 16 aprile 2021) L’Antitrust ha comminato una multa da 1 milione di euro a Poltronesofà per pubblicità ingannevole. Nel comunicato ufficiale dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) si legge che alla base del provvedimento ci sono le «campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive sui contenuti delle offerte proposte». Multa dell’Antritrust a Poltronesofà: quali sono le pubblicità incriminate In particolare, l’Antitrust ha rilevato le scorrettezze in alcune delle campagne pubblicitarie promosse dalla società durante lo scorso anno. Tra queste se ne annoverano tre: “Doppi saldi doppi risparmi – sconto 50% + fino a 40% su tutta la collezione + 48 mesi senza interessi“, “Supervalutiamo il tuo divano fino a 1.500 euro” e “25% di sconto + un altro 25% su tutta la collezione“. La prima risale ai primi due ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 16 aprile 2021) L’Antitrust ha comminato una multa da 1diper pubblicità ingannevole. Nel comunicato ufficiale dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) si legge che alla base del provvedimento ci sono le «campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive sui contenuti delle offerte proposte». Multa dell’Antritrust a: quali sono le pubblicità incriminate In particolare, l’Antitrust ha rilevato le scorrettezze in alcune delle campagne pubblicitarie promosse dalla società durante lo scorso anno. Tra queste se ne annoverano tre: “Doppi saldi doppi risparmi – sconto 50% + fino a 40% su tutta la collezione + 48 mesi senza interessi“, “Supervalutiamo il tuo divano fino a 1.500” e “25% di sconto + un altro 25% su tutta la collezione“. La prima risale ai primi due ...

Ultime Notizie dalla rete : Poltronesofà multata Poltronesofà multata per 1 milione di euro dall'Antitrust: 'Pubblicità ingannevole' Poltronesofà dovrà anche pubblicare un estratto del provvedimento sui quotidiani Corriere della Sera e Il Resto del Carlino. In particolare, secondo quanto si legge nella nota 'l'Antitrust ha ...

Antitrust, multa da 1 milione di euro per pubblicità ingannevole a Poltrenesofà Poltronesofà è stata multata per 1 milione di euro per aver diffuso campagne pubblicitarie ingannevol i e omissive riguardo alle caratteristiche dell'offerta, soprattutto per quanto riguarda la durata ...

