PlayStation: una IA che gioca al nostro posto i momenti più noiosi o difficili è il futuro? (Di venerdì 16 aprile 2021) Sony sta pensando a nuovi modi per assistere i giocatori durante le sessioni di gioco: questa volta ha depositato un brevetto in cui si utilizzerebbe un'IA per monitorare i giocatori allo scopo di creare un personaggio controllato da questa IA e aiutare così il giocatore. Questa scelta potrebbe essere controproducente, visto che il giocatore avrebbe una sorta di "assistente" che lo aiuta durante il gameplay, tuttavia Sony ritiene che un simile assistente darebbe ai giocatori la possibilità di far entrare il suddetto personaggio AI nei giochi in modo da completare gli obiettivi per loro. Una sessione è particolarmente difficile o c'è troppo grind da fare? L'IA sbriga queste faccende per voi in sostanza, poiché riesce a imparare il vostro stile simulandovi perfettamente. Il sistema brevettato sottolinea ...

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation una eSerie A TIM, l'intervista: a Tu per Tu con Lonewolf92 Un divano e una telecamera accesa. Nasce così 'A Tu per Tu', format del canale YouTube della eSerie A TIM che ... Il percorso del Doria nell'attesissimo torneo su Playstation non è ancora finito: anzi, ...

Rainbow Six Siege: svelati i dettagli dell'European Challenger League Rainbow Six Siege vive ormai da un po' di anni e, nel corso del suo ciclo vitale ha visto una crescita continua dei giocatori , divenendo uno dei fulcri del gaming competitivo nel genere ... PlayStation ...

PS5 tra hard disk e SSD esterni: Digital Foundry mostra come girano i giochi PS4 dopo l'ultimo aggiornamento firmware L'analisi di Digital Foundry mostra come girano i giochi PS4 su SSD esterni dopo l'ultimo aggiornamento firmware di PS5.

"Mai allenato con uno così forte!", quando Hamsik confidò a Santacroce l'impressione su un azzurro Queste le parole di Fabiano Santacroce, ex calciatore, fra le tante, del Napoli, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio.

