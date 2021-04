Offesa durante il Consiglio Comunale, Quarantiello: “Mi scuso con Aversano” (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Voglio chiarire che ieri sera alle 21:10 ho mandato un messaggio di scuse all’amico e consigliere Marcellino Aversano, chiaramente ribadendo e chiarendo che la tensione del Consiglio Comunale mi aveva portato ad usare un termine improprio ma che non era un’Offesa nei suoi confronti, essendo tra l’altro, amici da tanto tempo”. Queste le parole del consigliere Giovanni Quarantiello affidate a noi di Anteprima24 per chiarire l’increscioso episodio di ieri, durante il Consiglio Comunale. “Il termine usato non era proferito con disprezzo, con lui ho condiviso tante battaglie amministrative, per cui conoscendo la sua bontà e la sua intelligenza non mi sarei mai permesso di offenderlo, anche perchè non ci sono i ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Voglio chiarire che ieri sera alle 21:10 ho mandato un messaggio di scuse all’amico e consigliere Marcellino, chiaramente ribadendo e chiarendo che la tensione delmi aveva portato ad usare un termine improprio ma che non era un’nei suoi confronti, essendo tra l’altro, amici da tanto tempo”. Queste le parole del consigliere Giovanniaffidate a noi di Anteprima24 per chiarire l’increscioso episodio di ieri,il. “Il termine usato non era proferito con disprezzo, con lui ho condiviso tante battaglie amministrative, per cui conoscendo la sua bontà e la sua intelligenza non mi sarei mai permesso di offenderlo, anche perchè non ci sono i ...

