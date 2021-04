Newcastle United-West Ham United 17 aprile 2021 ore 12 | 30

(Di venerdì 16 aprile 2021) È probabile che Allan Saint-Maximin e Callum Wilson partiranno per ildopo il loro impatto rivoluzionario come sostituti contro il Burnley. L’allenatore Steve Bruce rimane senza gli infortunati Isaac Hayden, Ryan Fraser, Fabian Schar e Jamaal Lascelles. Domani sabato 17si giocheràHam. Ecco a che punto sono le due squadre.Ham: cosa dobbiamo aspettarci da questo incontro? Il manager delHam David Moyes ha detto che Aaron Cresswell è un dubbio sulla forma fisica, ma “speriamo che stia bene”. Manuel Lanzini e Angelo Ogbonna ...

Advertising

sportli26181512 : Burnley-Newcastle 1-2: Il Newcastle United porta a casa tre punti battendo il Burnley in rimonta. Nel match valevol… - sportli26181512 : Premier League, alle 13 LIVE Burnley-Newcastle. Poi il Leicester, Tottenham-United e l'Arsenal: Continua oggi il pr… - FandemikuS : Primera parte de la temporada Puesto 9 con 28 puntos Lacazzette (10p 9g 6a) vendido al atletico madrid Newcastle… - Iann65641547 : @TNTSportsBR Liverpool -5 Leicester- 1 Man United-1 Man city - 1 Arsenal- 1 Chelsea - 1 Newcastle-1 Real Madrid-1… - Ale_Pig : RT @salteditions: Per noi il venerdì significa anche #StreetArt! ?? Farewell Prince #Filippo Edition ? Lime Street, Ouseburn, Newcastle upo… -

Ultime Notizie dalla rete : Newcastle United

In Premier Leaguee Wolverhampton ricevono, rispettivamente, West Ham e Sheffield. In Bundesliga si giocano le importanti sfide Wolfsburg - Bayern Monaco e Borussia ...... Mohammed bin Salman, ha chiesto al primo ministro del Regno Unito Boris Johnson di intervenire nella trattativa per l'acquisizione del, avvertendo il capo del governo britannico di ...La Roma in semifinale di Europa League: Fonseca se la giocherà contro il Manchester United per un posto a Danzica. C’è da sfatare una maledizione e prendersi una rivincita Dopo tre anni la Roma torner ...Wolverhampton-Sheffield United è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 21:15: formazioni, pronostici, tv e streaming.