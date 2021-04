Monitoraggio Iss | l’indice Rt nazionale cala a 0 | 85 Terapie intensive ancora critiche | 16 regioni a rischio moderato

(Di venerdì 16 aprile 2021) Buone notizie dalsettimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute: la pandemia di Coronavirus, in Italia, sta allentando la morsa.Rt, valore che descrive il tasso di contagiosità del virus, negli ultimi sette giorni è infatti sceso a 0,85. Una settimana fa si attestava a 0,92, due settimane fa a 0,98 e tre settimane fa a 1,08. In un mese, anche grazie alle restrizioni adottate a marzo e aprile,si è quindi contratto di 0,23 punti. Lecon un indice Rt maggiore di 1 sono cinque, contro le otto della settimana precedente. Si tratta di Basilicata, Sardegna, Sicilia, Toscana e Valle d’Aosta. Tra queste, la Sardegna ha una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3, caratterizzato cioè da rischi di tenuta del ...

Con ilarrivato oggi in cabina di regia , il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà nelle prossime ore le nuove ordinanze sui colori in vigore dal prossimo lunedì 19 aprile: ...INDICE RT 0.85,16 APRILE/ Calo incidenza casi: 182 su 100k abitanti OMS SU REPORT ZAMBON 'BOMBA MEDIATICA' Ma nel report Oms di Francesco Zambon ci sono critiche anche riguardo ...Pesa troppo la pressione sulle terapie intensive (il 47% dei posti letto di Terapia intensiva è occupato da pazienti Covid, picco mai toccato dall’inizio dell’emergenza sanitaria - la media italiana è ...La Sardegna rimane ancora in zona rossa. La bozza dell’ultimo monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità rileva che cinque Regioni (contro otto della settimana precedente) hanno un Rt ...