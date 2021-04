Milan, Galli: “L’ingresso di Gabbia un segnale importante, non era facile” (Di venerdì 16 aprile 2021) Nell’ultimo match del Milan, contro il Parma, nel finale Pioli ha inserito Gabbia. Ecco il parere e gli elogi di Galli a riguardo. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 16 aprile 2021) Nell’ultimo match del, contro il Parma, nel finale Pioli ha inserito. Ecco il parere e gli elogi dia riguardo.

Advertising

giulio_galli : RT @EnricoTurcato: Mario #Mandzukic rinuncia a un mese di stipendio (marzo) in quanto infortunato. Il Milan lo devolve in beneficenza “E s… - LifeFoll : RT @MilanNewsit: F. Galli: 'Il Milan difende in base a come attacca: è una delle poche con questa mentalità' - maurizioID : RT @VujaBoskov: io ricorda che #milan vinto due coppe campioni con galli in porta e #juventus nessuna con buffon #donnarumma - EnricoPelliccia : Ricordo a tutti voi ragazzi che il nostro grande Milan iniziò a vincere con in porta Giovanni Galli, buon portiere,… - cmdotcom : Milan, Inter, mercato, Roma e Juve: ospiti Filippo Galli, Roofio, Graziani e Scandroglio, alle 18.30 LIVE su Twitch… -