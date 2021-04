Microsoft Edge per Android | la versione Canary arriva nel Play Store

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ladel browserè da oggi disponibile al download per i tablet e smartphoneperDescrizioneVuoi essere uno dei primi a vedere in anteprima le novità? I canali di anteprima disono ora disponibili per i dispositivi mobile. Questo è il canaleper. Ogni giorno sarà rilasciata una nuovadiper tenerti aggiornato sui nostri progressi. Nelladel browser persono state introdotte le seguenti novità: Nuova ...

Advertising

mag_digital : Microsoft Edge aggiunge una modalità dedicata ai bambini - SicurezzaN : Con Edge 90, #Microsoft ha introdotto molte novità per migliorare la #sicurezza della navigazione. Tra le più impor… - HTNOVO : HTNovo: [Soluzione] #Microsoft #Edge: Si è verificato un errore durante la verifica di aggiornamenti - AppleEducate : RT @Vittorino1806: Con l'ultimo aggiornamento del browser 'Microsoft Edge' su MacOS è stata introdotta la modalità 'Kids' per i più piccoli… - lillydessi : Microsoft Edge ora ti dice se qualcuno ha rubato la tua password - -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Edge

Chrome ,, Safari , Firefox ecc.), collegati al sito ufficiale di Twitch e clicca sul pulsante ... Noto per aver scoperto delle vulnerabilità nei siti di Google e. Collabora con riviste ...Per versione Canary si intende una build sperimentale di, esattamente come avviene per Google Chrome. La versione Canary diappena arrivata sul Play Store corrisponde alla build ...Per chiunque cerchi un browser web diverso per Android, Microsoft ha una nuova offerta ed é disponibile su Google Play ...Problemi con l'aggiornamento KB5001330 di Windows 10. Si moltiplicano le segnalazioni, con il passare delle ore.