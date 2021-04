Masters 1000 Montecarlo: un maestoso Andrey Rublev batte Rafael Nadal e vola in semifinale (Di venerdì 16 aprile 2021) Una battaglia senza esclusione di colpi: questo è l’ultimo quarto di finale in programma sul Campo Ranieri III al Masters 1000 di Montecarlo. E Andrey Rublev la interpreta al meglio, infliggendo la sesta sconfitta in carriera nel Principato a Rafael Nadal: per il russo la gioia è quella del 6-2 4-6 6-2 che, in due ore e 32 minuti, lo spedisce per la seconda volta consecutiva in semifinale di un 1000 e per la prima in uno dei tornei a suo modo più esclusivi del pianeta. Il suo avversario sarà colui che ha eliminato Fabio Fognini, e cioè Casper Ruud. Dal 2003 a oggi, eccezion fatta per il 2004 quando non figurò in tabellone principale, Nadal manca appena per la terza volta l’ingresso in semifinale. Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Una battaglia senza esclusione di colpi: questo è l’ultimo quarto di finale in programma sul Campo Ranieri III aldi. Ela interpreta al meglio, infliggendo la sesta sconfitta in carriera nel Principato a: per il russo la gioia è quella del 6-2 4-6 6-2 che, in due ore e 32 minuti, lo spedisce per la seconda volta consecutiva indi une per la prima in uno dei tornei a suo modo più esclusivi del pianeta. Il suo avversario sarà colui che ha eliminato Fabio Fognini, e cioè Casper Ruud. Dal 2003 a oggi, eccezion fatta per il 2004 quando non figurò in tabellone principale,manca appena per la terza volta l’ingresso in. Il ...

